Bocce. Chiara Gasperini c’è. Oikos rialza la testa

Ottimi risultati per le atlete del Pesarese nella gara nazionale femminile disputatasi alla Bocciofila Riccionese. Si trattava dell’8ª edizione del Trofeo Medusa Gioielli, gara che ha richiamato tutte le più forti giocatrici d’Italia. Ai primi due posti della classifica della gara di categorie AB si sono piazzate due marchigiane. Il successo è andato a Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 10-3 su Chiara Gasperini (Lucrezia) che quindi ha portato a casa un ottimo secondo posto per la provincia di Pesaro-Urbino. Due talenti ormai consolidati, ma ancora giovani: Kety e Chiara continuano ad inanellare risultati d’eccezione ormai da diversi anni, primeggiando a livello nazionale. Entrambe hanno già vestito con successo anche la maglia azzurra in competizioni internazionali. Ma se nella gara delle categorie AB per la provincia di Pesaro-Urbino era arrivato soltanto il secondo posto, nella gara per le categorie CD è arrivato invece il successo grazie a Catia Buoncompagni (Metaurense Calcinelli) che ha dunque completato la grande giornata delle atlete delle Marche nell’importante gara di Riccione.

Serie A2. Ottava giornata del campionato di serie A2 di bocce in cui giocano due squadre della provincia. Buone notizie per l’Oikos Fossombrone che nel girone 1 batte in casa per 5-3 la Catanzarese ed esce dalle parti più basse della classifica. Decisivo il doppio set vinto dalla coppia Gianluca Monaldi-Silvano Girolimini oltre ai due set vinti nella terna da Girolimini-Sperati-Pieggi. Il Fossombrone è ora sesto in classifica con 10 punti in otto giornate. Non altrettanto bene sta andando la Bowl System San Cristoforo Fano nel girone 2 della serie A2. I fanesi sono stati battuti nettamente per 7-1 nella trasferta ciociara di Capitino. Un brutto colpo per una squadra che ha le potenzialità per fare molto meglio e che ora si ritrova invece pericolosamente al penultimo posto della classifica.

l. d.