Bocce, da incorniciare la prova di Sofia Pistolesi. A Montecassiano la giovane non ha rivali

Sofia Pistolesi (Morrovalle) è salita sul gradino più alto del podio alla 41ª edizione del Trofeo Comune di Montecassiano che ha fatto registrare 261 iscritti agli ordini del direttore di gara Luigi Emiliani. Ottima l’organizzazione da parte della Bocciofila Montecassianese, presieduta da Gianfranco Brizi. La vittoria è andata a Pistolesi, la campionessa d’Europa juniores dimostra di essere sempre più in crescita anche in gare miste assolute. La campioncina del Morrovalle ha sconfitto in finale 12-8 Franco Bacaloni (Pollentina). Terzo il giovane, Matteo Pergolesi (XVIV Maggio Macerata), quarto Massimiliano Magliani (H. R. Villa Potenza), battuto in semifinale 12-2 da Bacaloni.