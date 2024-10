Bocce, Flavia Morelli vince anche a Modena. Nell’ Under 18 si impone Riccardo Giacomoni

Flavia Morelli, venticinquenne campionessa della Bocciofila Lucrezia ha vinto a Formigine (Modena) il Trofeo "Settembre in rosa", gara nazionale. L’Emilia è stata terra di conquista anche per gli juniores del Pesarese impegnati a San Martino in Rio (Reggio Emilia) nella tappa del circuito Prestige juniores.

Nell’under 18 successo per Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano) e terzo posto per il suo compagno di società Federico Manuelli che lo stesso Giacomoni ha battuto in semifinale. Nell’under 15 secondo posto per il bicampione italiano della categoria Alessandro Ferragina, anche lui della San Cristoforo Fano e terzo posto per Gianluca Ripanti (Metaurense Calcinelli). A vincere un altro marchigiano, Nicola Principi (Tolentino). Un successo degli atleti della provincia di Pesaro-Urbino anche in campo seniores nella gara a coppie di categorie BCD disputatasi a Serra de’ Conti (Ancona) dove si sono imposti Paolo Bellagamba e Giuseppe Fiorelli(Marotta), bravi a vincere in una gara con 68 formazioni iscritte.

l. d.