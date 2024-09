Bocce. Flavia Morelli vince il torneo di Lucrezia

Gara nazionale femminile di alto livello alla Bocciofilia Lucrezia, presieduta da Michele Chiappa, per la 2ª edizione del Trofeo Efferre Impianti (direttore di gara Robero Rotatori) a cui si sono iscritte 45 giocatrici con grandi nomi. Ha vinto Flavia Morelli (Lucrezia), pluricampionessa d’Europa che in finale ha sconfitto la veneta Alessia Commonara12-4. Molto bella anche la semifinale in cui la Morelli ha battuto 12-9 Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano), un’altra giovane dal sicuro avvenire. Quarta l’esperta Rita Boinega (Fermignanese) che in semifinale ha ceduto 12-1 alla Commonara.

l. d.