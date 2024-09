Bocce. Il tredicenne Principi batte l’82enne Fiori

Il tredicenne Nicola Principi (Tolentino) ha battuto ad Ascoli l’82enne Marco Fiori (Città di Ascoli) nella quarta edizione del Gran Premio Città di Ascoli, gara nazionale individuale per giocatori di categorie BCD. Nella bocciofila presieduta da Paolo Matricardi è andata in scena una sfida che dimostra quanto le bocce siano una disciplina per tutte le età e generazioni. Alla manifestazione, diretta da Domenico Sposetti, si erano iscritti 194 atleti. Nella finale Principi, giovanissimo ma già affermato talento, si è imposto 12-8 sul vecchio grande campione Fiori che non è riuscito a far valere né l’esperienza né il fattore campo favorevoli.