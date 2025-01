Bocce. In A2 il Fontespina pareggia in Campania

Dalla Campania la squadra del Fontespina è tornata con un pareggio nella prima giornata del campionato di A2 di bocce. Pareggi esterni per il Fossombrone a Sassari e per, l’appunto, per il Fontespina in Campania a Cicciano. Sconfitte invece in casa sia la San Cristoforo Fano contro gli emiliani della Sammartinese sia il Montesanto contro la Jolly Verona. Purtroppo è stato un esordio in A2 senza vittorie per le formazioni maceratesi.

Invece a Montegranaro si è disputata una gara a cui si sono iscritte 46 atlete, sul gradino più alto del podio è salita la vice campionessa del mondo di tiro di precisione Sofia Pistolesi (Morrovalle) che nella finale tutta targata Bocciofila Morrovalle ha battuto 12-4 l’altra giovanissima Ilaria Capponi. Terzo posto per l’altra teenager Annagiulia Orrù (Oikos Fossombrone), quarta Laura Erbaccio (Fontespina).

Nella gara a coppie di Montegranaro erano 73 le formazioni al via e la vittoria è andata a Gionada Galié-Antonio Fabiani (Sambenedettese) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-2 sui padroni di casa Massimiliano Di Battista-Emanuele Morelli (Montegranaro). Terzo posto per Giuseppe Olivieri-Lorenzo Fazi (Montegranaro), quarti Nazareno Ercoli-Gianmario Passarini (Tolentino). Le due gare si sono disputate sotto la direzione di Giulio Leoni.