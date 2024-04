Bocce In Serie A2 ovest termina la regular season. La Rossi cade nel Pozzo. Spareggio salvezza contro la Centallese

Finisce con una sconfitta (la ottava del campionato) la stagione regolare della bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che tra le mura amiche (campo di Sarzana), è superata dai torinesi del Pozzo Strada per 10-14 (score 154-181) nella gara valida per decima del campionato nazionale per società di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo. Il primo turno si chiude 6-2 per il Fossone con la vittoria nella coppia con Mauro Levaggi-Thomas Panesi, e nell’individuale con Tiziano Micheli. Pareggi invece nella terna con Carlo Galletti-Marco Musante-Mirco Bacigalupo (nella foto) e nel combinato con Lido Clerici. Il secondo turno è vinto dai piemontesi 2-6 così che il punteggio è in parità (8-8) con l’unica vittoria del Fossone che è firmata da Tiziano Micheli nel tiro di precisione. Nel terzo turno il Fossone subisce ancora la superiorità degli avversari che con parziale di 2-6 (l’unica vittoria carrarese è di Thomas Panesi nell’individuale) si aggiudicano l’incontro. In virtù del regolamento (in caso di sconfitta con almeno 9 punti realizzati, si prende un punto in classifica) il Fossone sale a 12 punti, si salva dalla retrocessione diretta ma va allo spareggio con la Centallese (girone A ovest) per rimanere in A2.

La classifica: Beinettese (Cuneo) 36; Carcare (Savona) 27; Pozzostrada (Torino) 22; Fossone 12; Envie (Cuneo) 11; La Familiare (Torino) 8.

ma.mu.