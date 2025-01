Bocce In Serie B girone Ovest 1. Programmi ambiziosi per la società Litorale: "Puntiamo ai playoff»

Obiettivo playoff per la squadra del Litorale (nella foto) che sta scaldando i motori in vista del nuovo campionato di bocce di Serie B che prenderà il via il 25 gennaio. La squadra del ct Antonio Bandoni è inserita con altre cinque (4 piemontesi e 1 ligure), nel girone Ovest 1 (sono tre i gironi Ovest e tre i gironi Est, tutti con sei squadre).

"Sarà dura conquistare un piazzamento playoff, ma nell’ambiente c’è ottimismo e volontà per salire in A2 dove c’è già il Fossone – fanno sapere dalla società –. I presupposti ci sono, dopo una stagione da big, i nostri Daniele Basso e Giacomo Crovo sono passati giocatori di categoria A, la squadra si è rafforzata con l’arrivo di Giorgio Basso, padre di Daniele Basso, e atleta di consolidata esperienza pluriennale, mentre ottime risposte si attendono da Lazzini, Cevasco, Gnecco, Baracchini, Manfredi, Saad e Ara".

Esordio in casa contro i torinesi del Trofarello, a seguire i savonesi della Cellese, i torinesi della Rivarese, gli astigiana della Crivellese, i cuneesi della Beccaria. La formula prevede incontri di andata e ritorno, le prime due vanno ai playoff, l’ultima retrocede in C.

ma.mu.