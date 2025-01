Bocce In Serie B ovest. Il Litorale non stecca alla prima uscita. Asfaltato il Trofarello

Comincia col botto il campionato di Serie B ovest, girone 1, del Litorale Bocce che sul campo di Marina supera i torinesi del Trofarello con uno schiacciante 18-5 (beneficiando anche del punto premio per il distacco score degli incontri). I ragazzi del ct Antonio Bandoni scendono in campo con la massima concentrazione e subito ipotecano l’esito finale dell’incontro rifilando un 8-0 nelle prime 4 partite tradizionali. La coppia Giacomo Crovo-Fulvio Lazzini si impone 11-0, subito seguiti dalla coppia Franco Dogliani (capitano)-Baracchini per 9-2 (a tempo) mentre il neo promosso in A Daniele Basso si impone nettamente 11-3 e la terna vince 8-3 (a tempo).

Per i piemontesi il primo punto arriva nel tiro progressivo dei 5 minuti (28 centri su 40 bocciate) facendo pari con l’atleta di casa Aguiel Saad che chiude con l’identico punteggio di 28/40. A seguire, nei tiri tecnici vincono Franco Dogliani (21-16) e Daniele Basso (22-17).

Alla ripresa dopo l’intervallo, con il parziale di 13-1 il Litorale concede due partite su quattro (nell’individuale con Giacomo Crovo (5-11) e nella terna con Mario Ara-Maurizio Baracchini-Aguiel Saad a tempo (5-8) mentre i due Basso Giorgio e Daniele rifilano ancora un cappotto alla coppia ospite (11-0) e l’altra coppia di casa Carlo Gnecco-Thomas Cevasco chiude a tempo (8-3).

ma.mu.

Nella foto, Daniele Basso e Giacomo Crovo