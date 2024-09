Bocce juniores. Sofia Pistolesi campionessa d’Italia nell’under 18

C’è anche l’oro di Sofia Pistolesi (foto, Morrovalle) tra gli straordinari risultati dei marchigiani ai Tricolori juniores di bocce le cui finali si sono disputate a Sesto Fiorentino. Dodici le medaglie complessive conquistate dalle Marche con quattro ori, un argento e sette bronzi tra le dieci specialità che assegnavano titoli tra under 18, under 15 e tiro di precisione sia maschili che femminili e coppie (solo maschili). Pistolesi nell’under 18 femminile è salita sul gradino più alto del podio così come Tommaso Biagioli (Castelfidardo) nel tiro di precisione under 18, Alessandro Ferragina (San Cristoforo Fano) nel tiro di precisione under 15 maschile e la coppia composta dallo stesso Ferragina insieme con Alex Raggi (Durantina Urbania), in rappresentanza della provincia di Pesaro-Urbino, nella gara di coppia maschile under 15. Pistolesi è già plurititolata a livello europeo, ma il suo cammino le ha riservato molte insidie, come nel match contro la sarda Giorgia Piras, che ha superato in modo brillante. Seconda Marisol Orrù (Oikos Fossombrone) nell’ under 15 femminile. Sette le medaglie di bronzo per le Marche, sono state vinte da Matteo Martini (Ancona 2000) nell’under 18 maschile, da Nicolò Caimmi (Castelfidardo) e Gianluca Ripanti (Metaurense), entrambi semifinalisti nell’under 15 maschile, la formazione della provincia maceratese Nicola Principi-Manuel Capponi nell’under 15 maschile a coppie, Ginevra Cannuli e Sofia Minardi, entrambe della Metaurense ed entrambe sconfitte in semifinale nell’under 18 femminile e Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone), terza nel tiro di precisione under 15 femminile.