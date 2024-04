Bocce: la gara nazionale vinta da d’alterio di treviso. Reggiani a bocca asciutta ’Al Castlein’

Vittoria veneta nella 18ª edizione del Trofeo del Carnevale ’Al Castlein’, gara nazionale individuale di categoria A andata in scena alla bocciofila Castelnovese. Ad imporsi, nella competizione diretta dal reggiano Marco Lasagni, è stato Pasquale D’Alterio (Giorgione3Villese Treviso), che ha eliminato nei quarti Roberto Manghi (Bocciofila Jolly Verona), per poi stendere in semifinale Mauro Mora (Audace Parma): nel match decisivo si è imposto su Gianluca Formigone (Vigasio Villafranca), che nei turni precedenti si era sbarazzato di Luca Viscusi (Caccialanza Milano) e Davide De Sicot (Bocciofila Jolly). Reggiani lontano dal podio a Pegognaga, al 2° trofeo ’Euro Pitture’, gara regionale individuale di A-B-C-D: il migliore Fabrizio Muntoni (CS Tricolore), eliminato ai quarti; fuori agli ottavi Graziano Battini (Novellarese), Angelo Castagnetti (Castelnovese) e Salvatore Iannucci (Campagnolese).