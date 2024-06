Bocce. L’ex campione del mondo Formicone conquista il Trofeo della Repubblica

L’ex campione del mondo Gianluca Formicone ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo della Repubblica, manifestazione giunta alla sedicesima edizione che ogni volta richiama a Corridonia tanti big. E infatti la gara disputata alla bocciofila del presidente Sergio Rapacchiani è considerata una delle più importanti del panorama nazionale per organizzazione, ospitalità e qualità dei giocatori. La competizione, un’individuale riservata soltanto ai big della categoria A, ha raccolto l’iscrizione di 73 atleti, con tutti i migliori d’Italia, al via sotto la direzione di gara di Silvio Giustozzi.

In finale l’abruzzese Formicone, tesserato per la società veneta del Vigasio-Villafranca, ha battuto 12-2 l’ottimo Boris Cassarino (Morrovalle), autore di un torneo eccezionale, ma che in finale non è mai riuscito ad entrare in partita contro un Formicone implacabile. In semifinale il vincitore finale ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere ragione 12-9 del recanatese Mirko Savoretti (Caccialanza Milano) in una sfida tra campioni del mondo che ha entusiasmato il numeroso pubblico. Quarto posto per Gabriele Marinelli, senigalliese in forza alla Flaminio Roma, battuto in semifinale 12-5 da Cassarino.

La presenza sugli spalti di Rodolfo Rossi, ct della Nazionale maschile, testimonia l’importanza dell’evento.