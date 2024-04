Bocce. Moreno e Luca Capponi vincono a Morrovalle

Non sono parenti i vincitori del trofeo Tranceria gala 2.0 per Mario Scarpetta a Morrovalle, sebbene abbiano lo stesso cognome. Moreno Capponi (Morrovalle) ha infatti vinto la gara di categoria A e Luca Capponi (Tolentino) quella di categorie BCD. Molto ricca la partecipazione di atleti iscritti al Trofeo che si disputato alla Bocciofila Morrovalle, presieduta da Luca Scocco. Erano infatti 454 gli atleti in campo nella competizione, diretta da Silvio Giustozzi, divisa nella gara "Alto livello" per atleti di categoria A (con 46 giocatori iscritti) e quella per tutte le altre categorie con 408 atleti al via.

Nella gara di categoria A successo per il padrone di casa Moreno Capponi (Morrovalle) che in finale ha sconfitto 12-10 l’esperto campione emiliano Maurizio Mussini (Sammartinese). Terzo posto per Andrea Muratori (Lucrezia), battuto in semifinale 12-4 da Capponi. Quarto Antonio Merlonetti (Sambenedettese) che in semifinale ha ceduto 12-5 a Mussini.

Nell’affollatissima gara per giocatori di categorie BCD vittoria per Luca Capponi (Tolentino) che in finale ha avuto la meglio 12-6 su Mauro Anatrelli (Rinascita Pesaro). Terzo posto per Michele Londei (Tavernelle), sconfitto in semifinale 12-9 da Capponi. Quarto Emore Colcerasa (Pianello Vallesina), battuto in semifinale 12-5 da Anatrelli.

Trasferta laziale ricca di soddisfazioni per la pattuglia di bocciofili juniores marchigiani impegnati domenica a Boville (Roma) nella gara nazionale del circuito Prestige under 18 e under 15.. Nella gara under 18 si è classificato terzo Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata), battuto in semifinale dal pugliese Luciano Giaquinto che poi in finale ha ceduto all’umbro Matteo Simeoni.

Soddisfazione anche per il tolentinate Nicola Principi che nell’anteprima si è aggiudicato la gara di tiro di precisione under 15.