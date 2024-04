Bocce Nella kermesse di Seire A2 ovest. Sconfitta indolore per la Bernardo Rossi contro il Carcare

E’ una sconfitta casalinga che però consente di tenere a distanza le ultime due posizioni della classifica, quella che la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone ha subito contro i savonesi del Carcare e valida per la ottava giornata del campionato nazionale per società di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo. Risultato finale 9-15, mentre lo score punti è di 150-210. Il primo turno si chiude in parità (4-4) con la vittoria dei carraresi nel combinato con Lido Clerici e nella terna con Carlo Galletti- Marco Musante-Mirco Bacigalupo. Il secondo turno è vinto dagli ospiti per 0-8, un parziale che per il Fossone mette il match tutto in salita e cancella ogni velleità di successo. Nel terzo turno il Fossone tira fuori le unghie e si impone 5-3 grazie alle vittorie di Tiziano Micheli-Paolo Vatteroni nella coppia e di Rodolfo Casanova (nella foto) nell’individuale, mentre nell’altro individuale c’è il pareggio di Carlo Galletti. Alla fine per Fossone c’è un punto d’oro che consente di mantenere a 4 punti l’ultima del girone e a 2 punti la penultima. Obiettivo della società è mantenere questa posizione nelle restanti due partite del girone per evitare la retrocessione diretta ed essere più avvantaggiata nei successivi playout.

Classifica: Beinettese (Cuneo) 31; Carcare (Savona) 23; Pozzostrada (Torino) 18; Fossone 10; La Familiare (Torino) 8; Envie (Cuneo) 6.

ma.mu.