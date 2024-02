Bocce. Paolo Pavarini dominatore a Traversetolo

Vittoria reggiana a Traversetolo. Il Trofeo "Ricordando i soci", gara regionale individuale di categoria B-C, va infatti a Paolo Pavarini (Mamma Mia), che dopo aver regolato in semifinale Vilder Barani (Novellarese) ha avuto la meglio nella sfida decisiva sul lombardo Pasquale Fattoruso (Sondrio Sportiva); fuori ai quarti, invece, Patrick Mattioli (Cavriaghese), sconfitto dal già citato Barani.

A Campegine, invece, è la giovane Laura Picchio ad aggiudicarsi il "Pallino d’Oro", gara nazionale individuale riservata alle categorie A-B-C andata in scena alla bocciofila Arci Tricolore sotto la direzione del reggiano Sandro Serafini: l’atleta della Spello Perugia ha superato in finale Barbara Mattioni (Metaurense), mentre a completare il podio sono Eleonora Ceriani (Possaccio) e Barbara Dalla (Sammartinese), con quest’ultima che si è arresa alla Mattioni in semifinale dopo aver eliminato Franca Mascagni (Parmeggiani Bologna) nel turno precedente. Presente alle fasi finali il ct della nazionale femminile Elisa Luccarini. Fuori ai quarti, infine, Gianluca Cestelli e Marco Rossi (Mamma Mia) nel 38° GP "Città di Anzola", gara regionale a coppie A-B-C vinta da Gianluca Berselli e Andrea Vendemiati (La Ferrarese).