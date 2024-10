Pallamano serie A gold. Camerano assesta il colpo vincente nel finale. La Macagi Cingoli resta a mani vuote

Camerano

25

Macagi Cingoli

24

: Anzaldo, Rossi, Carloni, Bilò, Laera 6, Ballerini 4, Marinelli, Di Giovanni, Antonelli 1, Ididi, Boschetto 3, Cirilli 2, Eyebe, Vilarò 2, Belardinelli 1, Rocha Delgado 6. All.: Rui Carvalho.

MACAGI CINGOLI: Noack, Albanesi, D’Agostino 2, D’Benedetto 7, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 3, Ottobri, Mangoni 2 Somma, Latini, Strappini 2, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Ceccardi, Mackhlouf 6. All.: Palazzi.

Arbitri: Bassan e Bernardelle; commissario: Rogato.

Il derby sorride al Camerano che batte 25-24 la Macagi Cingoli conquistando il primo successo in A Gold e lasciando quota zero. Inizia di slancio il Camerano: 5-2 al 9’, poi nel giro di 5’ la Macagi Cingoli si ridesta e traduce il 5-3 dell’11’ nel 5-6 al 16’. Reciproche fiammate reattive ravvivano la prosecuzione: 8-8 al 26’, 8-9 al 27’ quando la Macagi produce la più bella azione di fase-1, il Camerano pareggia (9-9 al 29’), poi 10-9 al 30’ ma la Macagi fissa il parziale sul 10-10. Più vivace e produttiva la ripresa: 11-13 al 4’, 13-14 al 6’ e dal 14-14 al 7’ si va sul 18-18 al 13’. Albanesi al 14’ para il rigore a Laera, Noack ne sventa un altro al 22’ quando il 22-20 non scoraggia le speranze della Macagi che al 26’ impatta: 22-22, giochi riaperti. Al 27’, nel giro di 60“, 23-22 e 23-23. Nel successivo minuto, situazione replicata: 24-23 e 24-24. Ma la Macagi non sfrutta la superiorità numerica (sanzionato per 2’ un avversario), il portiere Anzaldo ex Cingoli compie un intervento decisivo, il Camerano segna ed esulta.

Gianfilippo Centanni