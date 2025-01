Bocce, parata di talenti

Il tradizionale Trofeo Metaurense juniores ha aperto alla grande la stagione del circuito nazionale Prestige che raccoglie le più importanti gare nazionali giovanili di bocce. Una bella invasione di giovani giocatori, provenienti da tutta Italia, quella registratasi nel weekend 18-19 gennaio alla Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli, per quella che è tradizionalmente una delle più importanti gare juniores della stagione boccistica, sempre perfettamente organizzata e con un vasto campo di partecipazione.

Si è partiti sabato con le gare di tiro di precisione under 18 e under 15, specialità su cui la Federbocce vuole spingere molto visto che, anche a livello juniores, assegna medaglie mondiali ed europee. Nella gara under 18 successo per Marco Bruno (Cacciatori Nocera Superiore) davanti alla beniamina di casa Ginevra Cannuli (Metaurense), Alessandro Minoia (Canottieri Flora Cremona) e Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano). Nell’under 15 vittoria per Leonardo Capuano (Santa Silvia Roma) davanti a Nicola Principi (Tolentino), Alex Raggi(Durantina Urbania) e Angela Perricelli (Catanzarese). Domenica 19 sono invece andate in scena le partite tradizionali. Sotto la direzione di gara di Giovanni Emili, si sono sfidati 45 atleti under 18 e 51 atleti under 15. Alla fine è stato un trionfo per i giovani atleti marchigiani che hanno vinto entrambe le gare. La gara under 18 ha visto il successo di Riccardo Giacomoni (S. Cristoforo Fano) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 10-4 su Matteo Simeoni (Valle Del Sacco Colleferro).

Terzo posto per Luca Domaneschi (Canottieri Flora Cremona), battuto in semifinale 10-4 da Giacomoni. Quarto Marco Bruno (Cacciatori Nocera Superiore), sconfitto in semifinale 10-3 da Simeoni. Nella gara under 15 vittoria per Nicola Principi (Tolentino) che in finale ha sconfitto con il punteggio di 10-3 su Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto). Terzo posto per Andrea Santucci (Boville), battuto in semifinale 10-2 da Principi. Quarta Sara Amici (Spello), sconfitta in semifinale nel derby umbro da Ciprietti 10-2.

l. d.