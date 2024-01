Bocce Pesante ko a Cuneo contro la Beinettese. Esordio da dimenticare per la ’Bernardo Rossi’ nel campionato di A2

Debutto da dimenticare per la bocciofila ’Bernardo Rossi’ di Fossone impegnata sul campo cuneense della Beinettese, nella prima giornata del campionato nazionale di A2 ovest, girone B. La squadra del presidente Paolo Vatteroni, allenata da Maria Giuseppina Cuccaro, ha subito un pesante 24-0, senza mai riuscire a entrare in partita. Per Fossone sono scesi in campo Mauro Levaggi (combinato e coppia), Thomas Panesi (coppia, staffetta, tiro progressivo), Marco Musante (coppia, tiro di precisione, individuale), Tiziano Micheli (nella foto) individuale, tiro di precisione, coppia, Rodolfo Casanova (terna), Carlo Galletti (terna, individuale), Mirco Bacigalupo (terna, coppia), Alessio Acerbi (staffetta).

Ripescata in A2 dopo la retrocessione della passata stagione, per la squadra del presidente Paolo Vatteroni si tratta di una partenza decisamente in salita, affrontata con un gruppo di giocatori messi insieme all’ultimo momento e dove manca qualche punto di riferimento capace di dare la svolta alle partite. Di contro le altre squadre hanno già fatto capire che sono allestite per fare bene e quindi la salvezza, obiettivo dei carraresi, sarà tutta da conquistare.

Classifica: Pozzo Strada (Torino), Carcare (Savona) e Beinettese (Cuneo) 2 punti; Familiare (Torino), Envie (Cuneo) e Fossone 0.

ma.mu.