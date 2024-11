Bocce. Sammartinese in finale di Coppa. Ottimi podi a Maranello e Novellara

Duplice podio reggiano nella 14esima edizione del Trofeo Città di Maranello, gara nazionale individuale di categoria A-B-C-D diretta dal reggiano Marco Lasagni, che ha visto ben 261 atleti ai nastri di partenza.

Stefano Davolio (Mamma Mia) ha chiuso al posto d’onore dopo la sconfitta in finale contro Marco Luraghi (Arcos Brescia Bocce), che in semifinale aveva eliminato Attilio Riga (Sammartinese).

Fuori agli ottavi altri due reggiani, Fabio Lasagni (Cavriaghese) e Tiziano Mussini (Sammartinese). Seconda piazza, invece, per Lorenzo Forti a Novellara: l’atleta della Sammartinese cade in finale nella quarta edizione del Trofeo Werisan, competizione regionale individuale di categoria A-B-C-D diretta un altro arbitro della nostra provincia, Sandro Serafini, perdendo per mano di Antonio Sessa (Modena Est), dopo aver eliminato nei quarti la compagna di squadra Emanuela Gazzini e, in semifinale, il padrone di casa Pietro Bassoli.

Al terzo posto, pari merito con quest’ultimo, anche Vanillo Sghedoni (Campagnolese).

Out nei quarti, invece, Georges Pocceschi (Castelnovese), che ha ceduto il passo al futuro vincitore.

Lo stesso Forti, in compagnia di Silvio Setti, e il tandem della CS Tricolore composto da Paolo Lusetti e Fabrizio Muntoni, si sono invece fermati alle porte delle semifinali nel Memorial Soci organizzato in quel di Parma dalla bocciofila Audace e vinto dal duo della Jolly Verona composto da Roberto Manghi e Gianpaolo Signorini.

Coppa Italia. La Sammartinese, nel frattempo, ha conquistato un prestigioso accesso alla fase finale di Coppa Italia, in programma a Brescia il prossimo 14-15 dicembre.

Guidata dal tecnico Andrea Minelli, la formazione reggiana ha superato dapprima Roseto e, nel turno decisivo per l’approdo al tabellone che assegnerà il trofeo, la fortissima Città di Perugia, che poteva vantare tra le proprie fila atleti del calibro di Leonardo Porrozzi e Nicolò Lambertini.

Damiano Reverberi