Bocce, San Cristoforo fa il colpo a Civitanova. L’Oikos Fossombrone ferma il Potenza Picena

Una vittoria e un pareggio in trasferta, nella prima giornata del campionato di serie A2 di bocce, per la Bowl System San Cristoforo Fano, neopromossa dalla serie B e l’Oikos Fossombrone. La Bowl System San Cristoforo, squadra giovane e ambiziosa, ha vinto 5-3 a Civitanova Marche sul campo del Fontespina. Un successo di grande spessore contro avversari molto quotati e più esperti. Il Fossombrone ha invece pareggiato 4-4 a Potenza Picena sul campo del Montesanto. Il girone, formato da 10 squadre di cui cinque marchigiane, promuoverà in serie A la prima classificata mentre la seconda giocherà un play-off contro la seconda dell’altro girone per giocarsi un’ulteriore promozione. Nella seconda giornata, in programma sabato 20 gennaio, la Bowl System ospiterà gli umbri del Cerbara, mentre il Fossombrone giocherà in casa contro i toscani del Pieve a Nievole.

l.d.