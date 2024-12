Bocce serie a2. Ecco le avversarie della Sammartinese Esordio nelle Marche contro il San Cristoforo

Scatterà il prossimo 11 gennaio il campionato di Serie A2 a squadre di raffa, che avrà ai nastri di partenza la neopromossa RDF Sammartinese, reduce dalla vittoriosa cavalcata di B.

Per Mussini e compagni l’esordio sarà in trasferta, sulle corsie marchigiane della San Cristoforo, mentre la settimana seguente, il 18, sarà la volta della prima di tre gare casalinghe consecutive, quella con Isola del Liri, seguita il 25 da quella con i siciliani della Splendor Napola e quella del giorno seguente col Città di Perugia; il 1° febbraio si torna in trasferta, stavolta in provincia di Macerata, contro Montesanto, mentre il 15 sarà la volta della sfida campana con Santa Chiara.

Il 22 ancora un appuntamento esterno, quello sulle corsie della Jolly TNC Verona, prima della penultima d’andata casalinga con San Marco del 1° marzo e la lunga trasferta di Acri (Cosenza) del 15. Saliranno nel massimo campionato la prima classificata del girone, mentre ai playoff andrà la seconda, incrociando la pari classificata dell’altro raggruppamento; ultima e penultima retrocederanno in B, mentre le altre 2 squadre che scivoleranno nella categoria inferiore arriveranno dai playout, cui parteciperanno terzultima e quartultima dei due raggruppamenti.

Roster Andrea Minelli (allenatore); Maurizio Mussini, Alberto Selogna, Manolito Pedocchi, Davide Truzzi e Roberto Antonini