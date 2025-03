Bocce: spettacolo a "La Combattente» di Fano. Gara nazionale con tanti big. Patregnani sfiora l’impresa

Pubblico delle grandi occasioni alla Bocciofila "La Combattente" di Fano, presieduta da Andrea Serafini, per la terza edizione del Trofeo Barto HD Live, importantissima gara individuale, valida per il ranking nazionale riservata a giocatori di categoria A.

Lo spettacolo non ha tradito le attese visto che tra i settantotto partecipanti, scesi in campo agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili, c’erano tutti i big delle bocce italiane. A vincere è stato uno dei prospetti più promettenti del panorama nazionale, il giovane Mattia Visconti (Caccialanza Milano). Semplicemente perfetta la condotta di gara del lombardo che in finale ha sconfitto con il punteggio di 10-3 Federico Patregnani, beniamino di casa fanese, tesserato però con la formazione emiliana della Sammartinese.

Davvero ottima la gara di Patregnani, in particolare con il successo in semifinale per 10-7 sul campione d’Italia, il pescarese Giuliano Di Nicola, tesserato con la formazione umbra del Sant’Angelo Montegrillo. Un altro marchigiano è finito sul podio, il validissimo Michele Magnaterra (che gareggia per il Castelfidardo), battuto in semifinale 10-6 dal vincitore della gara Visconti.

Da segnalare la buona prova anche di Cesare Carbonari (che milita nella squadra di Fossombrone) che ha concluso tra i primi otto classificati dopo aver ceduto nei quarti di finale contro Di Nicola.