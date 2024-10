Bocce. Stacchiotti-Marchionni hanno vinto il Trofeo Fina

Enzo Stacchiotti e Enzo Marchionni (Città di Recanati) hanno vinto il Trofeo Fina, la gara riservata a coppie di categoria BCD organizzata dalla bocciofila Pollentina, presieduta da Sandro Pierucci, per ricordare la memoria di Annio Codoni. Buona la partecipazione alla manifestazione con 90 coppie ai nastri di partenza agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci. In finale i vincitori hanno battuto 12-5 Franco Picchio-Matteo Pergolesi (XVIV Maggio Macerata). Terzo posto per Claudio Malizia-Franco Vitaloni (Città di Recanati), battuti in semifinale 12-9 da Stacchiotti-Marchionni. Quarti Mario Grasselli-Gaetano Tamagnini (Castelraimondo) che in semifinale hanno subito un netto 12-0 da Picchio-Pergolesi.