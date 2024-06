Bocce, su tutti i tolentinati Capponi-Cesoroni. Battuti in finale Pomili e Tosoni di Morrovalle

Luca Capponi-Giorgio Cesoroni (Tolentino) hanno vinto la quarantottesima edizione del Gran Premio Città di Tolentino, gara per formazioni di coppia di categorie BCD ospitata nella locale bocciofila presieduta da Claudio Pascucci. Al via si sono presentate 128 formazioni agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci,

Dopo i gironi di qualificazione andati in scena nelle serate da lunedì a venerdì scorso, è stata la volta dell’appassionante atto finale della manifestazione che ha designato le prime posizioni.

In finale i vincitori Capponi-Cesoroni hanno battuto 12-8 Tonino Pomili-Renzo Tosoni (Morrovalle). Terzo posto per Roberto Scoccia-Franco Gattari (Montecassianese) che in semifinale sono stati battuti dai vincitori e al quarto posto si sono posizionati Luigi Zannini-Adriano Picchio (Passo Treia).