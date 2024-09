Bocce: successo di Minardi a Innsbruck. Sofia, titolo europeo

Altro titolo internazionale per la Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro. Ai Campionati Europei giovanili di bocce, disputatisi dal 28 al 31 agosto a Innsbruck, la sedicenne della Metaurense Sofia Minardi si è infatti laureata campionessa d’Europa juniores nella specialità della coppia mista insieme al calabrese Ivan Corina. I due giovani azzurri hanno superato il girone di qualificazione sconfiggendo le coppie di Svizzera e Croazia. Due vittorie che hanno reso ininfluente l’unica sconfitta del torneo, quella subita di misura nel girone iniziale contro San Marino. Da cardiopalma, in particolare, la decisiva vittoria sulla Croazia arrivata proprio all’ultima boccia dopo un match soffertissimo. In semifinale Sofia e Ivan hanno poi avuto la meglio in rimonta sui padroni di casa dell’Austria. In finale, dopo un avvio in salita, gli azzurri hanno dominato la resistenza della Turchia potendo così esultare per il titolo europeo conquistato. Sofia Minardi è così la terza atleta della Metaurense Calcinelli a potersi fregiare di un titolo internazionale juniores. Nel 2023, infatti, le sue compagne di squadra Ginevra Cannuli e Amelia Piastra avevano vinto rispettivamente due titoli mondiali e un titolo europeo. Una generazione d’oro quella delle tre ragazze della Metaurense che ha portato lo scorso anno anche il titolo italiano per società nel settore femminile. Una grande soddisfazione per Tonino Tonelli nella doppia veste di presidente della Bocciofila Metaurense e di nonno si Sofia.

l. d.