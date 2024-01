Bocce, Vallefoglia conquista un altro trofeo

Ancora una volta il Vallefogliese Gaetano Miloro e la sua squadra di bocce Vigasio Villafranca fanno la storia nello sport delle bocce, aggiungendo un prestigioso trofeo al loro già ricco palmares. Dopo essersi laureati Campioni Italiani con lo scudetto, aver indossato con fierezza la Coccarda Tricolore della Coppa Italia per Club, il capitano Miloro e la sua squadra hanno conquistato i cuori degli appassionati anche nella SuperCoppa Nazionale della Raffa. La sfida, che si è tenuta a Roma, ha visto Miloro e i suoi compagni trionfare e portarea casa il trofeo, completando così la tripletta storica al termine della stagione 2023. La Super Coppa Nazionale della Raffa è un titolo ambìto, e la squadra di Vigasio Villafranca ha dimostrato ancora una volta la propria superiorità e abilità nel mondo delle bocce. "A Gaetano Miloro –recita una nota del club – che è un orgoglio sportivo per la città di Vallefoglia, giungano tutti i nostri complimenti e un augurio di tanti successi anche per il 2024 appena iniziato".

l.d.