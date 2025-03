Boccette a coppia. I “nostri“ Fiorini e Rinaldi si laureano campioni d’Italia

Grande spettacolo al Campaniletto di Lecco dove Daniele Fiorini di San Severino e Simone Rinaldi di Montelupone si sono laureati campioni italiani assoluti di boccette a coppie di prima categoria. In finale hanno battuto una coppia di Savona, dando vita a una sfida molto emozionante. Fiorini (portacolori dell’Asd San Severino) e Rinaldi (portacolori della "Diamanti" di Corridonia) avevano già vinto in passato il titolo tricolore a squadre, ma nella specialità a coppie salgono entrambi per la prima volta sul gradino più alto del podio nazionale. Rinaldi, che nelle categorie Under era stato più volte campione italiano, è un Master (cioè uno dei sedici migliori giocatori di boccette in Italia), mentre Fiorini è uno dei più forti specialisti della categoria più alta del settore, dopo quella dei Master. Per loro, dunque, una bella soddisfazione agonistica. Sempre a Lecco, nella stessa giornata si è assegnato anche il titolo italiano femminile, con il trionfo di Serena Vigna e Rosalba Campanelli di Alessandria.