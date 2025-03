Mountain Bike. Gran Fondo Castello di Monteriggioni, sfida tra 556 atleti. Stefano Goria (Scott) in volata batte tutti a sorpresa

Scott sugli scudi alla 33ª edizione della Granfondo del Castello di Monteriggioni. La decana senese del calendario italiano della mountain bike è andata in scena in una domenica resa difficile dalle condizioni climatiche. Centinaia di iscritti hanno affrontato il tracciato di 50 km per 1.250 metri di dislivello. Tutti si aspettavano la sfida fra Jacopo Billi, il campione uscente e l’ex iridato Marathon, il colombiano Leonardo Paez, ma la grande sfida senese ha regalato una soluzione inaspettata con i primi 9 racchiusi nello spazio di un minuto. Alla fine l’acuto vincente è stato di Stefano Goria (Scott) che in 2h00’1” ha guadagnato proprio nel finale i secondi necessari per vincere in solitudine, precedendo di appena 4” il compagno di colori Andrea Siffredi che in volata ha battuto Dario Cherchi (Soudal LeeCougan) e lo stesso Billi (Metallurgica Veneta) mentre Paez (Soudal LeeCougan) ha chiuso 7° a 43”. La gara femminile ha premiato l’ex campionessa italiana Sandra Mairhofer (Soudal LeeCougan) che in 2h23’24” ha inflitto ben 5’59” alla campionessa uscente Chiara Burato (Stones Bike) e 10’12” a Maria Zarantonello (Metallurgica Veneta). Nel percorso medio di 28 km per 650 metri prima piazza per Marco Bonini (CM2) in 1h10’51” davanti a Daniele Pretini (Cicloteam San Ginese) a 2’12” e Marco Valloreia (Neb18 Factory Team) a 2’46”. Fra le donne prima Susanna Chaussadis della società organizzatrice, il Team Bike Pionieri in 1h32’10” che allo sprint ha battuto Ernestina Frosini (Biking Racing Team), terza Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike) a 2’12. Doppia appartenenza per la gara, seconda tappa della Coppa Toscana Mtb e valida anche per la Deltos Cup. La manifestazione, che ha goduto del supporto della Provincia di Siena, del Comune di Monteriggioni e di Monteriggioni Turismo, ha visto arrivare al traguardo, fra i due percorsi, 556 atleti, un risultato davvero importante considerando il complicato momento climatico.