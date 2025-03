Scherma Prato brilla con Chiti. E nella gara a squadre c’è l’argento

Un titolo regionale ed una serie di medaglie colte sul massimo palcoscenico regionale. Momento più che positivo per la Scherma Prato, stando se non altro ai riscontri arrivati dai campionati regionali di schema. Nei giorni scorsi Pontedera ha infatti ospitato le gare del Campionato Regionale Toscano per le categorie "assolute", alla presenza dei migliori agonisti della regionae. E la delegazione pratese presente in pedana ha ben figurato. Iniziando ad esempio da Gabriele Chiti, il quale ha vinto la finale intersala contro Lapo Giardi (argento) precedendo anche Alessandro Menotti (bronzo). Nella competizione a squadre, gli stessi Chiti, Giardi e Menotti, insieme a Riccardo Villano, hanno agguantato una medaglia d’argento. Soddisfazioni sul piano agonistico anche dalla squadra femminile: il gruppo formato da Priscilla Del Mastio, Martina Di Vita, Sofia Salimbeni e Noemi Bianchini si arrampicato sino alla medaglia di bronzo nella spada a squadre. Risultati che confermano il buon avvio stagionale manifestato dal sodalizio di Prato, che continua a ben figurare a livello toscano e che sta diventando sempre più un riferimento anche per quel che riguarda la formazione di nuovi istruttori. "Siamo soddisfatti, anche perché i più giovani stanno crescendo ed i risultati ci dicono che siamo fra le prime quattro società toscane – ha commentato Faustino Colombo, dirigente del club – continueremo a lavorare per crescere ulteriormente in chiave nazionale. Prato rimarrà un punto di riferimento per l’Accademia e ciò è positivo sia per la città che per il movimento sportivo".

Giovanni Fiorentino