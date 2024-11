Bodybuilding - Nella competizione ’natural’ contro il doping. Il fiorentino Fragassi è "Mister Universo»

C’è un altro fiorentino sul tetto del mondo. Si chiama Tommaso Fragassi, ha 29 anni e solo pochi giorni fa si è aggiudicato a Budapest il titolo di campione assoluto "Mister universo" ai campionati di bodybuilding natural nella categoria men’s physique organizzati dalla INBA Global. Certo, ancora non sarà ai livelli di altri grandi concittadini come Bartali, De Magistris, Campriani o Fiona May che hanno reso ancor più celebre Firenze a giro per il pianeta a livello sportivo eppure per il giovale atleta - che ha fatto della palestra e del viver sano uno stile di vita - la strada sembra tracciata.

A tal punto che adesso l’obiettivo è quello di qualificarsi e trionfare in America, al Mister Olympia: "Per me si è trattato del coronamento di sette anni di sacrifici, anche se ho iniziato a gareggiare solo l’anno scorso dopo sei anni di lavoro sul mio corpo e un lungo periodo come giocatore di baseball" racconta Fragassi, che oggi pesa 68 kg con appena il 6% di massa grassa: "Il movimento italiano del bodybuilding natural è nato solo nel 2008, dunque questo successo ripaga anche gli sforzi di tante persone che hanno scelto di valorizzare il proprio corpo senza alcun uso di sostanze dopanti".

Ci tiene a ribadirlo con forza: il doping, in questa disciplina, non c’entra nulla: "Tutti possono fare questo sport senza utilizzare steroidi: alla base ci sono solamente allenamento, alimentazione e integratori con sostanze naturali consentite come proteine, amminoacidi essenziali e creatina che si ritrovano già nel cibo. Ma sono poi la mentalità e la disciplina che a lungo andare fanno la vera differenza". In bacheca i successi sono già tanti: oltre al trofeo iridato conseguito in Ungheria, Fragassi può vantare un titolo di campione italiano esordienti, uno di vice-campione a cui ha fatto seguito uno di campione categoria Open più quello di mister Universo Open e assoluto. Ma a fermarsi proprio ora, Tommaso, non ci pensa nemmeno.

Andrea Giannattasio