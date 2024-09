Bologna, pattini iridati. Dal Precision Skate ad Allegranti: che festa

Sul tetto del mondo. Bologna riscopre, una volta di più, la sua dimensione rotellistica. Nel pattinaggio artistico a rotelle, le Due Torri danno spettacolo nella vicina Rimini che ospita i World Skate Games.

Non ci sono più Rebecca Tarlazzi – che detiene il record di titoli iridati – e Giada Luppi, che hanno lasciato l’attività agonistica. Ma i loro eredi non sono da meno perché continuano ad arrivare titoli mondiali o comunque medaglie di metallo pregiato. Il Precision Skate Bologna – che mette insieme atleti di Progresso Fontana, Polisportiva Lame, Polisportiva Sprint, Orizon, Sport Life, Quadrifoglio, Aprutini, Magic Roller, Imola Roller, Polisportiva Funo e Piumazzo – conquista il titolo iridato nel sincronizzato con la formazione senior e la piazza d’onore con le junior. E’ proprio il Team Junior, allenato da Sara Matucci e Serena Lambertini, a mettersi in evidenza.

Dopo l’oro agli Europei ecco l’argento ai mondiali di Romagna per un gruppo nel quale troviamo Rachele Aprili, Emily Beghelli, Martina Bizzocchi, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Martina Crisari, Virginie Muna Epoupa Mengou, Giulia Fabbri, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Chiara Lovecchio, Anna Mazzocco, Giorgia Paolini, Alessia Pedrazzi, Elena Poggi, Sofia Riccio, Elena Teodori e Arianna Zanetti. C’era grande attesa per le senior, allenate da Sara Saletti e Sara Matucci, preparatore atletico Alessandro Lanzoni dopo l’oro sfumato agli Europei per un solo centesimo.

Niente titolo continentale, ma un ora ancora più bello. Quello mondiale grazie a Erika Atti, Arianna Balardi, Flavia Benini, Giulia Bergamini, Elena Brunelli, Danilo Buffolino, Angela Casali, Elisa Cini, Marta Clarotto, Francesca Di Barba, Ambra Florimbi, Maya Fogli, Giulia Fonsati, Serena Lambertini, Lucrezia Lenti, Alessia Mandrioli, Martina Migliori, Francesca Pavolettoni e Alice Zanelli.

A Rimini anche il Sincro Roller Calderara: bronzo per le Junior, penalizzate dall’entrata in pista come primo club e quinta piazza per le senior. La presidente della società, Laura Libbra, si è complimentata, a nome del direttivo, con gli allenatori Barbara Calzolari, Cristina Lippi, Cinzia Roana e Roberto Stanzani. Nel team junior Nicole Amendola, Sophia Arduini, Alice Cornacchia, Greta Di Carlo, Matilde Franchini, Matilde Frilli, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Giulia Martignoni, Adele Martini, Ludovica Riccardo, Sofia Rossi, Sofia Santolini, Olga Sgargi, Giada Tartari, Vittoria Vaccari, Sofia Viola e Ludovica Zucchini. E livello senior invece Lisa Anselmi, Maya Arduini, Sofia Best, Chiara Catellani, Annalisa Di Falco, Giulia Donati, Martina Fregnani, Elena Gatti, Michela Gentilini, Elisa Legnani, Francesca Lo Grasso, Valentina Lusardi, Erika Morelli, Nicole Negrini, Sofia Piccinini, Giada Pierro, Chiara Righetti, Sara Rossetti, Maria Chiara Toneatti e Alice Vecchi.

La Pontevecchio festeggia il titolo iridato di Alessandro Liberatore: il giovane originario di Castel Guelfo a Rimini dà spettacolo con una prova pressoché perfetta nel singolo senior. Bronzo, sempre per la Pontevecchio, con Jacopo Russo in coppia con Caterina Locuratolo nell’artistico senior.

Doppio argento, nelle coppie danza, per Yuri Allegranti tra gli junior, con Elisa Cavina e Raoul Allegranti, tra i senior, con Caterina Artoni. Argento nell’artistico junior per Ludovica Pari e Noah Cavallini e oro per Alice Esposito e Federico Rossi, davanti a Micol Mills e Tommaso Cortini. Oro nel solo dance junior per Yuri Allegranti (17 anni, studia al Copernico) e bronzo, tra le senior donne, per Asya Sofia Testoni.