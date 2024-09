Bondeno e Copparo leader ai campionati nazionali Uisp

Atletica Bondeno e Atletica Copparo protagonisti con i giovani al 69esimo campionato nazionale Uisp di atletica leggera su pista. Una due giorni di atletica leggera su pista, dove i protagonisti sono stati sicuramente i più piccoli. Si è concluso ieri il 69esimo campionato nazionale Uisp di atletica leggera su pista tenutosi al campo scuola ‘G. Lenzi’ di via Porta Catena. Un appuntamento organizzato dall’Asd Atletica Bondeno, con il supporto di Uisp Aps Sda atletica leggera nazionale, Uisp Emilia-Romagna e Uisp comitato di Ferrara, il tutto patrocinato dal Comune di Ferrara. Molti i giovani rappresentanti delle società ferraresi, che hanno ottenuto titoli nazionali di categoria, soprattutto tesserati con Copparo e Bondeno. L’attenzione si è spostata per le gare delle categorie adulti maschili e femminili è stata la volta della gara dei 100 metri di retrorunning, mentre il pomeriggio quella dei 400 metri, salto in lungo. Al termine le premiazioni individuali. Una buona partecipazione è stata sulle gare di mezzofondo, sulle distanze dei 3000 metri per le donne e 5000 metri per gli uomini. Il programma di ieri mattina è stato sempre con le categorie giovanili, salto in lungo e alto, poi le gare di corsa sui 50 metri, lancio del peso e palla medica, secondo le diverse categorie dei più piccoli. Ultima gara del mattino dalle 11 il salto lungo, unica gara per gli adulti 1000 metri di retrorunning. Premiate le società per il ‘Trofeo Paolo Campailla’, vinto dall’Atletica Bondeno, precedente l’atletica Nonantola e atletica Copparo. Nel corso delle premiazioni della seconda giornata erano presenti Eleonora Banzi ed Enrico Balestra, rispettivamente presidenti Uisp provinciale e regionale. "Un plauso ai quasi 800 atleti tra cui bambini, giovani e famiglie e le società sportive che hanno partecipato. Inoltre, ringraziamo i giudici e tutti i volontari, senza i quali e non sarebbe possibile organizzare questi eventi", hanno dichiarato.

Mario Tosatti