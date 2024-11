Bonzano e Mirandola, bene così

Sono 11 gli atleti del Circolo Scherma Imola che hanno partecipato al Trofeo del Sabato e Lui&Lei a Siena. Tra questi Evita Bonzano è arrivata sesta dopo aver disputato un ottimo girone con una sola sconfitta e vinto tre dirette prima di arrendersi alla sfida per la semifinale. Anita Negroni invece ha ottenuto ben 4 vittorie nel girone e ha vinto il derby con Desiree Maranini per entrare nei 32, ma ha perso la diretta successiva. Edoardo Sona si è ripreso dopo un girone poco promettente e ha vinto 15-14 con una gran rimonta la diretta per i 32 per poi perdere per i 16. Infine Sebastiano Spadoni è arrivato al tabellone dei 64 vincendo 15-7. Nella gara di coppia Bonzano e Veronese hanno perso per i 16, dopo un buon girone con due sconfitte e aver vinto la diretta per i 32. Anche la coppia Pianca-Lambertini ha perso solo due assalti al girone e perso per i 16. Gli atleti Oscar Camporesi e Sara Mirandola hanno partecipato al Trofeo Città di Forlì. Sara è riuscita a conquistare 4 vittorie e ha perso agli ottavi di finale, arrivando così settima.

Mirko Melandri