Boom del padel in Lombardia: crescita del 157% dei campi dal 2021 al 2024

"Se si offre al pubblico lo spettacolo dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici al mondo, tutto il resto è una conseguenza". Nella riflessione di Luigi Carraro, presidente della International Padel Federation a capo del circuito mondiale Premier Padel, c’è la sintesi del boom di questa disciplina che di conseguenza non può più essere etichettata come una “moda“ da seguire.

Tre giorni dopo la conclusione della terza edizione del Milano Premier Padel i numeri testimoniano un interesse sempre più forte verso questo sport: ben 32.200 gli spettatori presenti sugli spalti dell’Allianz Cloud per seguire il torneo nei sette giorni di gare, con un aumento di oltre il 7% rispetto al 2023 – furono circa 30.000 – e del 20% rispetto al 2022, l’anno in cui l’evento debuttò a Milano.

La presenza nel weekend di tifosi (e praticanti) vip, soprattutto ex calciatori, conferma come l’effetto Coello-Tapia (vincitori del torneo milanese) abbia contagiato un po’ tutti. Ai grandi dominatori della stagione, infatti, si ispira l’esercito di un milione e mezzo di praticanti In Italia, sparsi su quasi diecimila campi da gioco.

Secondo i dati del FIP Research & Data Analysis Department - il centro studi della Federazione Internazionale Padel - tre anni fa i campi presenti in regione erano 513. A dicembre 2024 risultano essere ben oltre il doppio: 1.320 strutture, il 75% dei quali indoor, con un incremento del 157%. Nella provincia di Milano se ne contano 479 (+103% rispetto al 2021), di cui 400 al coperto (l’84%).

Oltre al loro valore assoluto, i numeri della Lombardia tra il 2021 e il 2024 risultano ancora più importanti se messi a confronto con il dato nazionale: se in tutto il Paese nell’ultimo triennio la crescita dei campi è stata pari al 110%, in Lombardia l’impennata si assesta attorno al +157%. Con un dato superiore alla già straordinaria media nazionale – siamo il secondo Paese al mondo dietro alla Spagna - la Lombardia è la seconda regione italiana e insegue il Lazio.

E’ nei dati sui praticanti abituali, però, che la Lombardia balza al primo posto in assoluto, con circa 400mila giocatori – 180mila solo a Milano - che scendono in campo una o più volte a settimana. La “padel-mania“ non coinvolge solo Milano. Dopo il capoluogo, ecco Brescia, che conta 198 campi e 66 strutture, seguita da Bergamo (134 campi, 42 strutture). Poi Varese (121/36), Como (82/24), Pavia (72/36), Monza e Brianza (69/27), Mantova (54/22), Cremona (39/16), Lodi (35/12), Lecco (31/12) e Sondrio (6/4).

Complessivamente, è possibile giocare in 270 comuni: la provincia di Milano è al primo posto (52), seguita da Brescia (45) e da Bergamo e Varese (con 27 comuni).