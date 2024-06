Botti va alla fase nazionale. Basco salta sfiorando il podio

Nel momento della pausa dalle competizioni per lo svolgimento dei campionati europei a Roma, gli atleti cussini rifiatano dopo le prove nelle ultime manifestazioni. Ottime prestazioni ai Campionati Nazionali Universitari a Isernia, dove i cussini partecipanti hanno fatto incetta di personal best e molti di loro hanno migliorato i risultati stagionali. In particolare, Lorenzo Basco ha saltato ben quattro volte oltre i sette metri di lungo, raggiungendo i 7,30 m con uno stacco fuori pedana, ad un solo centimetro dal podio. Basco ha poi cercato conferma e il miglioramento che gli consentirebbe di accedere ai Campionati Nazionali Fidal (il minimo è 7,35m) nel Meeting internazionale di San Vito al Tagliamento, dove però non è riuscito ad andare oltre i 6,80m, conquistando comunque la terza piazza. Ottima prestazione ai CNU anche per la martellista Miriam Botti, che lanciando l’attrezzo di 4 kg a 44,45 m, ha conquistato il pass per accedere alla fase nazionale Fidal Promesse. Buone prove anche per le velociste Maia Vocca (1:00.62 nei 400m e 25.83 nei 200m) e Silvia Fortunato (12.71 nei 100m) e dai mezzofondisti, Filippo Torresin ( 4:00.50 nei 1500m e 1:52.88 nei m 800) ed Elena Bonafè ( 5:04.33 nei 1500m e 2: 26.50 nei m 800); quinto posto ottenuto nella staffetta 4x100 con il tempo di 49.25 per Fortunato, Vocca, Rizzi, Torresani.