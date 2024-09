Boxe a Montecassiano con un pugile locale. Sul ring il professionista Cacchiarelli

Domani i riflettori saranno puntati sul montecassianese Davide Cacchiarelli, pugile professionista di 28 anni, che sfiderà Fogan Nembot, maltese di origini camerunensi, al campo sportivo Camillo Ferreri di di Montecassiano in un pomeriggio di boxe, organizza la società Boxing Club Castelfidardo con nove incontri. La kermesse inizierà alle 18 e si concluderà con il secondo incontro da professionista di Cacchiarelli nella categoria dei pesi massimi. "Alle spalle – dice il pugile – ho duri allenamenti e sparring anche da fuori regione sotto la costante direzione del mio maestro Andrea Gabbanelli. Farò di tutto per vincere davanti al pubblico della mia città". Cacchiarelli ha iniziato la carriera dilettantistica a 17 anni disputando una trentina di match, di cui più della metà vinti, conquistando tre ori ai campionati regionali, un bronzo agli assoluti disputati l’anno scorso a Chianciano Terme. L’ultima vittoria all’esordio da professionista lo scorso luglio a Vallefoglia contro il siciliano Stefano Failla. Le prevendite per l’ingresso sono disponibili nella società Boxing Club Castelfidardo e al Pub Sir Maclean di Montecassiano, la manifestazione sarà animata da Street-food, musica dal vivo e a seguire DJ Set.

Il programma. Ewan Ridolfi (BC Castefidardo)-Basem Gaballa (Perugia Fight); Kristian Pope (BC Castelfidardo)-Arturo Catena (Pug. Jesina); Gregorio Marucci (BC Castelfidardo)-Luca Baldeschi (Perugia Fight); Antonello Carelli (BC Castelfidardo)-Francesco Casciarri (Perugia Fight); Matteo Omiccioli (BC Castelfidardo)-David Calo (Perugia Fight); Fabrizio Giorgini (Boxing Academy Loreto)-Qamil Doda (Pugilistica Jesina); Kashama Tagoma (Jesina)-Andrea Ingrao (Perugia Fight); Leonardo Ciccalè (Boxing Academy Loreto)-Lorenzo Balucani (Perugia Fight). Professionisti: Davide Cacchiarelli (BC Castelfidardo)-Nembot Fogan (Camerun).