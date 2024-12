Boxe. Bacchereti mette ko il croato Morina

Sconfiggendo il croato Dardan Morina per ko tecnico a pochi secondi dalla campanella del 4° round, il ravennate Francesco Bacchereti si è aggiudicato il match clou della riunione organizzata nei giorni scorsi da Ravenna Boxe al Palacosta, di fronte a 600 spettatori. La sfida dei ‘supermedi’ ha visto il pugile di casa prendere l’iniziativa a partire dal 2° round, grazie anche a qualche combinazione pesante, in grado di ‘accendere’ il pubblico. Dal terzo round, l’allievo di coach Servidei è riuscito a mettere in seria difficoltà l’avversario, conteggiato poi dall’arbitro. Nel 4° round, Bacchereti ha mostrato fin da subito l’intenzione di chiudere l’incontro, riuscendoci prima del gong. In precedenza, dopo i 6 incontri dilettantistici, nel sottoclou professionistico, il peso superleggero Alex Mohamad aveva sconfitto per ko tecnico al 5° round il croato Ivan Barsic.