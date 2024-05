Boxe. Baldacci sul ring per sfidare Coelho

Il gran giorno sta arrivando. Sabato, allo stadio del ghiaccio ad Amberg, in Germania, Loris Baldacci torna sul ring per l’unificazione di due titoli mondiali over 35 dei pesi medi, quello Wbf e quello Amb. L’avversario è Jorge Coelho e l’incontro è previsto sulla distanza di sei round da due minuti. Baldacci, 44 anni, è il portacolori della Tijger Gym di Rimini e nel settembre 2023 ha conquistato l’Europeo Wbf Master, con match che si è sempre disputato in Germania. Il boxeur riminese incontrerà un avversario di 1.73 per 75kg, dunque con un vantaggio di altezza di 13 centimetri. Interessante capitolo dell’avventura sportiva. Baldacci si troverà a dover affrontare un pugile di casa (Coelho è tedesco), ma i precedenti hanno mostrato che il riminese non ha certo timore reverenziale di fronte a un appuntamento del genere. "Io e il mio staff – dice Baldacci – abbiamo lavorato tanto. È un’opportunità da non perdere, siamo pronti a combattere".