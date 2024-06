Boxe: cresce la società del tecnico responsabile Salvatore Giummarra. Eccellenti prestazioni per i ’piccoli’ della Pugilistica Villafranchese

Grande trasferta per la Pugilistica Villafranchese che ha preso parte al sesto e ultimo Criterium giovanile (5-12 anni) della Federazione, comitato regionale, organizzata a Carrara dalla Pugilistica Carrarese. Dieci piccoli pugili tra cuccioli, cangurini, canguri e allievi hanno dato prova che il settore giovanile esiste e si fa valere, durante una giornata di divertimento anche per i genitori, che hanno visto una sana competizione e una crescita sportiva per i loro piccoli. A seguire, sempre a Carrara, sono saliti sul ring sei pugili a difendere i colori della Pugilistica Villafranchese, portando a casa quattro ori e due argenti, con quattro qualificati ai Campionati italiani e un secondo posto al Trofeo Carrara contatto pieno dello Youth 63,50 Kg con Sarah Eddine Nouiti. "Sette podi ci riempiono d’orgoglio e ci ripagano del lavoro fatto in palestra – commenta Salvatore Giummarra, tecnico responsabile di pugilato nella Pugilistica Villafranchese –. Il pugilato rafforza il carattere, la resistenza e la scioltezza. E’ la nobile arte, in cui escono le caratteristiche migliori dell’uomo: il coraggio, la forza, l’intelligenza. Si può iniziare da 5 anni, l’importante è che il pugilato venga proposto come un’attività ludico-ricreativa e non violenta. Il pugilato permette al bambino di imparare a diventare più sicuro, più coraggioso e più altruista". La Pugilistica Villafranchese, amministrata da Vincenzo Giummarra, dal direttore sportivo Valentina Barbieri e tutto il direttivo ringraziano lo sponsor Albergo ristorante Manganelli, nelle vesti di Giancarlo Bellesi, lo storico Bar Nello, la macelleria Andrea Arpiola e la Conchiglia Magica Apartments. La sede operativa di allenamento è in via San Francesco, a Villafranca, nella tensostruttura provinciale dietro il liceo Da Vinci, ad Aulla nella palestra Linea seguita dal tecnico Daniele Sion, e a Filattiera nella palestra Essenziale, dal tecnico Ivan Magnani.

Monica Leoncini