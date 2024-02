Boxe. Due vittorie per l’Edera Boxing Gym

Due vittorie su due. È questo il bottino dell’Edera Boxing Gym Ravenna conseguito di recente fra le corde della Padova Ring. Matilda Gibini e Nicolae Rodvanschi, guidati dal tecnico Gesualdo Dinaro, hanno vinto infatti i rispettivi incontri. Dopo la medaglia d’argento vinta ai Campionati Italiani Assoluti 2023, Matilda Gibini è tornata sul ring, disputando il match inaugurale della serata contro l’avversaria di casa Chiara Lazzari.

L’atleta ravennate ha convinto i giudici in tutti e tre i round, portando a casa una meritata vittoria ai punti. Anche Nicolae Rodvanschi, al termine di un match molto combattuto, ha messo sul ring una grande grinta e determinazione, portando a casa la vittoria ai punti. "Il 2024 – ha commentato il maestro Gesualdo Dinaro – è partito quindi col botto per l’Edera Boxing Gym Ravenna. Sono tuttavia numerosi i progetti che abbiamo in serbo per la stagione".