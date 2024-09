Boxe Il nutrito programma della società. Pugilistica Bertola: festa in casa e raffica di eventi in arrivo

Vacanze finite in casa della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’, al lavoro per diversi appuntamenti di fine estate e inizio autunno, in calendario nei prossimi 30 giorni. Si inizia il 14 settembre con una festa in palestra organizzata per gli atleti gialloazzurri che a Lido di Fermo, nelle Marche, nella scorsa primavera hanno partecipato ai campionati italiani di Gym Boxe con apprezzabili risultati. Quindi il 5 ottobre ci sarà una riunione di boxe interregionale alla Dogali, valida per cinque memorial: il 75° ’Enrico Bertola’, il 26° ’Enrico Salomoni’, il 23° ’Luca Gasparotti’, il 17° ’Dino Galli’, il 12° ’Umberto Franchi’. Il 10 ottobre premiazione nella palestra di via Cattaneo dei pugili italiani reduci dallle Olimpiadi alla presenza di Flavio D’Ambrosi e Franco Pierazzoli, rispettivamente presidenti nazionale e regionale della federazione italiana del pugilato. A dicembre ci saranno le elezioni nazionali e regionali interne alla federazione, due appuntamenti che coivolgono tutte le società, ma in via Cattaneo, il diesse Franco Franchini (nella foto) conta di organizzare l’ultima riunione dell’anno dove la società gialloazzurra schiererà tutti i suoi atleti, proponendo anche due debutti nelle school boy e school girl.

ma.mu.