Boxe. Il peso massimo Bouhouch argento ai Campionati italiani assoluti

Grande successo per Imam Bouhouch, il peso massimo della Ravenna Boxe che, sotto l’ala di Alberto Servidei, ha conquistato la medaglia di argento ai campionati italiani assoluti.

Il giovane talento del sodalizio pugilistico cittadino, con soli 16 incontri all’attivo, ha disputato un ottimo torneo, battendo ai punti i due pugili esperti incontrati ai quarti (Francesco Coppola) e in semifinale (Francesco Carlozzo), e guadagnandosi il secondo gradino del podio dopo il ko in finale contro Mattia Facchini. Così Servidei: "Imam è un ragazzo riservato, ma quando sale sul ring il suo pugilato parla per lui".