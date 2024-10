Boxe - Il primo Memorial Monselesan. Spettacolo sul ring al "Campo di Marte"

È iniziata con una spettacolare giornata di pugilato la prima edizione del "Torneo delle cinture - Città di Lucca - Memorial Antonio Monselesan", con gli incontri che si sono svolti nella sede della Pugilistica Lucchese, all’interno del plesso dell’ex ospedale Campo di Marte.

Nelle semifinali della categoria 71 kg è stato impegnato anche uno dei beniamini di casa, Achraf Lekhal. Peccato, però, che l’allievo di Giulio Monselesan non sia arrivato al meglio a questo importante appuntamento. Apparso molto sotto tono a livello fisico e, privo della reattività e della precisione che ne hanno fatto un pugile temibile a livello nazionale, ha pesantemente subito gli assalti di Francesco Tibiletti (Heracles Milano). Il verdetto lo ha quindi visto perdere giustamente ai punti. Le finali del torneo si disputeranno il prossimo sabato 5 ottobre nella stessa location, dalle ore 16, con un programma ben più denso di incontri. Non sono, però, mancati gli incontri di contorno a questa prestigiosa competizione, con altri due pugili lucchesi che hanno combattuto fuori torneo. Ha, però, lasciato la sede della Pugilistica Lucchese con l’amaro in bocca anche Marisa Losha (Youth 52 kg), sconfitta ai punti da Samantha Salatiello (Boxe Academy Palombara) con grande sorpresa per il team lucchese. Losha ha, infatti, mantenuto le distanze, andando ripetutamente a segno con i colpi diretti grazie alle sue lunghe leve, mentre gli assalti dell’avversaria venivano spesso mandati a vuoto. L’esito ha, quindi, lasciato sorpresa e rammarico ai tecnici lucchesi, secondo i quali il verdetto non ha rispecchiato la realtà del match.

Ottima prestazione, invece, per Oudai Aissaoui (Élite 67 kg), autore di una prestazione brillante nell’incontro con Joris Ousmane Touré (Boxe Le Torri Bologna). Il lucchese si è, infatti, dimostrato molto concentrato, proponendo un pugilato intelligente, finalizzato a fermare sul nascere i violenti e costanti assalti del suo avversario. Nonostante un leggero calo di concentrazione alla terza ripresa, il verdetto è, comunque, stato una bella vittoria per Aissaoui.

Una lieta nota a margine della prima giornata di gara sono stati i ben dieci incontri di Sparring Io (la disciplina a contatto controllato che traghetta i pugili in erba dal settore giovanile a quello del pugilato olimpionico) disputati nel corso della giornata che hanno coinvolto la quasi totalità della squadra giovanile lucchese. Vittoria per Christian Bigongiari, Justin Kuci e Andrea Sgueo; mentre si sono dovuti accontentare di un pareggio Alessandro Fornai, Chiara Warnakulasuriya, Paolo Paterni e Silviu Arambasa. Sconfitta, invece, per Lorenzo Contino, Daisy Kuci e Andrea Leon Lo Sasso.