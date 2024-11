Boxe Incarico di prestigio per il direttore sportivo della Pugilistica Bertola. Franchini vice presidente della Fpi: "Segno che abbiamo lavorato bene»

Incarico di prestigio per Franco Franchini, il ds della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ che, per il quadriennio 2025-2028, è stato eletto nel Comitato regionale della Fpi, la Federazione della boxe, nel ruolo di consigliere e vice presidente. Il nuovo comitato è composto dal riconfermato presidente Franco Pierazzoli, dal rappresentante dei tecnici Aldo Nicchi, dal rappresentante degli atleti Nicola Marra, e dai consiglieri Franco Franchini, Moreno Mencucci, Achille Cocco e Simone Ricci. Per Franchini si tratta della seconda volta, ma in precedenza aveva rinunciato a favore di Alberto Brasca, poi diventato anche presidente nazionale. "È un grande risultato, vuol dire che abbiamo lavorato bene – dice Franchini che era consigliere uscente in rappresentanza dei tecnici – andiamo avanti, cercando di migliorare con le forze che abbiamo". In lista anche l’atleta gialloazzurro Mirko Franchini, arrivato secondo nella lista dei rappresentati degli atleti: non è stato eletto ma potrà votare per il Consiglio federale nazionale.

Direttore sportivo dal 1988, Franchini ha ricevuto anche due stelle Coni al merito sportivo: bronzo nel 2008 e argento nel 2015; mentre la società è stata insignita delle tre stelle al merito sportivo del Coni, bronzo, argento e oro, rispettivamente nel 1961, 1992 e 1996. Ora l’attenzione si sposta sul 14 dicembre quando ci saranno le elezioni del consiglio nazionale, dove il ds gialloazzurro ci ha fatto un pensierino. Questo riconoscimento arriva a pochi mesi dal sesto posto assoluto nella classifica nazionale per società ottenuto dopo i risultati dell’anno 2023.Un piazzamento frutto del 59esimo posto nel settore partecipazione, del decimo nel settore giovanile, nel terzo in quello organizzativo. "Un anno positivo coronato da un risultato di prestigio, considerando che in Italia le società tesserate sono 1100 – sottolinea Franchini – grazie all’impegno e al lavoro di tutti, forse il miglior risultato in tutti i 102 anni di attività della Pugilistica".

Maurizio Munda