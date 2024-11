Boxe. Infinito Baldacci, vince il titolo mondiale a 44 anni

Quella di Loris Baldacci, 44 anni, è l’ennesima impresa di un’avventura sportiva che non smette di entusiasmare. Un po’ per il livello raggiunto e tanto per la sensazione di capolavoro per come è arrivato. Il pugile riminese, in forza alla Tiger Gym, ha conquistato il mondiale unificato Wbf e Amb, nella categoria Master 79.4 kg, andando a imporsi in terra straniera, a Grimma, piccola città della Sassonia vicino a Lipsia. L’avversario, il kazako Targat Tussupov, aveva ottimo curriculum e lo ha dimostrato nel corso delle sei riprese. Baldacci però è stato superiore in tutto, tanto che aveva sostanzialmente già mandato ko il kazako al secondo round. Pochi colpi per Tussupov, ma estremamente pesanti. Alla fine del secondo, però, c’erano tutti gli estremi per interrompere il match a favore di Baldacci, con l’avversario non più lucido dopo il ko e il conteggio di 10. Il match è continuato, anche in maniera sporca, ma Baldacci ha controllato e ha finito per conquistare una vittoria meritatissima, ottenuta dopo un lavoro di preparazione certosino e dettagliato. E con un match fantastico. "Una soddisfazione immensa – dice il riminese – per come è arrivata la vittoria e per la gioia di tutti noi alla fine". L’obiettivo, adesso, è di quelli mitici, ovverosia Las Vegas 2025. In estate, in uno dei luoghi per antonomasia della boxe mondiale. Loris Baldacci comincia a prepararsi.