Boxe La Pugilistica ’Bertola’ ricarica le pile per ripartire. Franchini entusiasta: "Stagione faticosa ma ricca di gioie»

"Per ripetere un’annata così ci vogliono gli sponsor e per il nuovo anno confidiamo negli stessi del passato ma anche in nuove energie per continuare la nostra attività. Nel 2023 abbiamo dato tanto, è stato un anno molto impegnativo con l’organizzazione di 26 serate complessive, tra tornei, riunioni e campionati". Così Franco Franchini, il ds della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ fa un bilancio dell’anno appena finito e guarda al futuro: "Dopo un anno così faticoso, adesso dobbiamo fare il punto della situazione, ricaricare le pile e ripartire. Non sappiamo ancora cosa faremo, ma di sicuro confermiamo gli appuntamenti fissi con i trofei e i memorial che vanno avanti da tanti anni".

Oltre al trofeo “Città di Carrara“, quindi ci saranno i memorial dedicati a Enrico Bertola, Enrico Salomoni, Luca Gasparotti, Dino Galli, Umberto Franchi, Francesco Franchini, Piero Cerù, Maurizio Forni, Enrico Ferri. Franchini commenta anche l’ultima riunione di boxe con l’incontro professionistico di Matteo Petriccioli: "È stato un match bello e vero, non facile, ma vero – aggiunge il dirigente gialloazzurro di via Cattaneo – tutti gli altri match (categorie giovanili ed Elite, ndr) invece sono stati equilibrati e per chi ha vinto è stata determinante qualche cosa di più, ma sono stati tutti verdetti giusti".

ma.mu.

Nella foto, il presidente Magnani e il ds Franchini