Boxe La Pugilistica “Bertola“ rinnova il direttivo. Gualtiero Magnani confermato presidente. I nomi dei consiglieri

Rinnovato il consiglio direttivo della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“. Alla presidenza è confermato Gualtiero Magnani (nella foto), come i due vicepresidenti Giovanni Balderi e Pierlio Baratta. Alla segreteria è confermata Claudia Franchini mentre i ruoli di direttore sportivo e di responsabile dei tecnici restano a Franco Franchini (maestro di primo livello). Questi i consiglieri della società di via Cattaneo: Franco Franchini, Roberto Franchini, Francesco Vatteroni, Giuseppe Mussi, Giovanni Macchiarini, Angelo Borghetti. Maestri di primo livello sono Carlo Froldi e Ubaldo Forti; i tecnici sono Michele Terenzoni, Alessandro Grifa, Francesco Cantagalli, Cristian Prencipe, Maurizio Gallitto, Maurizio Baudà, Sergio Dall’Olio, Claudia Franchini, Mirko Franchini, Valerio Cavallini.

Rinnovato l’organigramma, la società è ora impegnata nel tesseramento degli atleti che saliranno sul ring nel nuovo anno agonistico, mentyre il via Cattaneo sono in attesa di conoscere le graduatorie regionali e nazionali per società, che contemplano non solo i risultati sul ring, ma anche quelli organizzativi. Per l’anno 2022 la Pugilistica Carrarese si era collocata al 15° posto su oltre 1200 società iscritte. La classifica tiene conto del numero di combattimenti, della attività organizzativa e della vivacità del settore giovanile.

ma.mu.