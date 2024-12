Boxe. La Pugilistica brilla ancora Ok nella sfida Toscana-Veneto

Un altro entusiasmante fine settimana per la Pugilistica Lucchese che, nel corso dell’ultimo fine settimana, ha portato nella propria sede una due giorni di pugilato nella quale sono stati disputati più di 50 incontri, di cui una decina di Sparring Io (la disciplina a contatto controllato che aiuta i pugili in erba nella transizione dal settore giovanile al pugilato olimpionico).

Partenza con l’avvincente sfida interregionale Toscana-Veneto che ha visto salire sul ring ben otto pugili lucchesi. Ad aprire la giornata di gara il debutto extra-interregionale di Margherita Fulvetti ("Elite" 81 kg) contro Monica Maino (Dynami). Forse vittima della tensione, la Fulvetti non ha saputo mostrare tutte le doti tecniche già messe in mostra nel settore della Gym Boxe, incassando, così, una sconfitta di misura. Spazio, poi, all’avvincente match tra Gleon Losha ("Schoolboy" 40 kg) e Eduard Stoiko (Ares Boxing Club), nel quale i giovanissimi contendenti hanno messo in scena un match emozionante, giustamente conclusosi con un pareggio.

Continua la serie sfortunata in casa per Andrea Leon Lo Sasso ("Schoolboy" 46 kg) anche contro Filippo Baratella (Pugilistica Rodigina). Vincono Giulio Nelli ("Schoolboy" 50 kg) e Matteo Porcu ("Schoolboy" 57 kg). Si impone anche Leonardo Fantile ("Junior" 57 kg), mentre perde Vittorio Sargenti ("Youth" 67 kg). La giornata successiva si è aperta, invece, con ben dieci incontri di Sparring Io e due esibizioni per Alessandro Fornai e Daisy Kuci, rimasti senza avversario e scontratisi in modo amichevole, rispettivamente, con Joris Zenuni e Justin Kuci (fratello di Daisy). Solo due vittorie, però, per i lucchesi, conquistate dall’"allievo" Andrea Sgueo e dal "canguro" Davide El Ghyati. Solo pareggio, invece, per il "canguro" Justin Kuci. La serata si è chiusa in bellezza con la strepitosa prestazione di David Lorandi ("Schoolboy" 60 kg), impostosi nettamente, in pratica dando spettacolo, contro Luca Bargagna (Accademia Pugilistica Livornese).

Proseguono, dunque, le iniziative della società che si svilupperanno con notevole entusiasmo anche nel 2025.