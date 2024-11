Boxe. La Sanseverino Scardigli ai campionati regionali

Appuntamento prestigioso per due ragazzi della Pugilisitca Sanseverino Scardigli di Empoli. Tra domani e domenica, Niko Patrinostro e Cristian Borracchini (nella foto) parteciperanno ai campionati regionali. Partiamo da Patrinostro che nella categoria Elite 75 kg incrocerà nuovamente i guantoni con Manuel Pieri della Metropolis di Viareggio, già due medaglie d’argento ai campionati italiani. I due si sono già sfidati sabato scorso a Pisa con la vittoria di Pieri. Si tratta di una semifinale (cinque i pugili iscritti), quindi, chi vincerà andrà a giocarsi il titolo toscano. Nell’Elite 71kg (nove i boxer al via), invece, partirà dal preliminare l’avventura di Borracchini, campione regionale in carica (uscì poi ai quarti di finale al campionato nazionale 2023) opposto a Emanuele Gori della Rady Boxe di Barberino Mugello. Borracchini arriva a questo campionato regionale dopo aver vinto il prestigioso Torneo Brasca – Memorial Ciappi – Carta. Il portacolori della Pugilistica Sanseverino Scardigli vince per il secondo anno di fila battendo un coriaceo Mattia Ricci della boxe Cannara Umbria, dopo aver eliminato ai quarti Skuqi della Boxe Pratese e in semifinale Gaidi della Celano Boxe Genova.

Nel complesso solo riscontri positivi per la truppa empolese, salita sul ring con 5 per 9 match complessivi, di cui 7 vinti. Nello specifico Lorenzo Coppolaro (Schoolboys 54 kg) ha ceduto in semifinale al più esperto Cribari della Pugilistica Valdisieve, mentre Riccardo Giaquinta (Youth 63,5 kg) dopo aver eliminato Fattorini della Pugilistica Bianchi di Santo Spirito e Laucci della Boxe Pratese ha perso in finale con l’aretino Carini. Venendo alla categoria Elite Ricky Bukri (60 kg) ha dovuto rinunciare per infortunio alla finale, conquistata battendo Valentini dell’Ambra Libertas, mentre Giorgio Scardigli (80 kg) si aggiudica a sua volta il torneo avendo la meglio in finale su Brancato dei Bianchi di Santo Spirito. Due ori e un argento, quindi, il bottino complessivo per la Pugilistica Sanseverino Scardigli, soddisfatta di tutti i suoi ragazzi che sul ring si sono fatti valere a prescindere dal risultato.

Simone Cioni