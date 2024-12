Boxe Nel prossimo weekend a Sarzana. Pugilistica Bertola riunione interregionale per chiudere l’anno

Sarà l’ultimo appuntamento dell’anno e sul ring saliranno tutti gli atleti della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’. E’ la riunione interregionale di boxe, una due-giorni che la società di via Cattaneo organizza nel prossimo fine settimana alla Bocciofila di Sarzana. Il programma prevede incontri tra dilettanti e per la società gialloazzurra combatteranno Mia Paita (categoria school girl, kg 54), Cristian Bisconte (school boys, kg 48), Elia Alpini (junior, kg 69), Aurora Gabelloni (junior, kg 57), Nicola Bui (elite, kg 71), Elisa Castiglione (elite, kg 57), Vittorio Prencipe (junior, kg 50), Mirko Franchini (elite, kg 63,5), Keoma Buselli (elite, kg 69). Sul ring saliranno anche gli atleti della sede secondaria di Prato, la società che recentemente è diventata sede secondaria della Pugilistica Carrarese con cui ha avviato un rapporto di collaborazione. A bordo ring ci saranno gli insegnanti Michele Terenzoni, Valerio Cavallini, Cristian Prencipe, Fabrizio Ambrosini, Massimiliano Polidori e il maestro Ubaldo Forti (nella foto). Domenica è in calendario anche il match professionistico di Matteo Petriccioli. Ma tutta la società è al lavoro per confermare o migliorare, quel sesto posto assoluto nella classifica nazionale per società, ottenuto dopo i risultati raggiunti nell’anno 2023 (a fronte di 1100 società) grazie al 59° posto nel settore partecipazione, al 10° nel settore giovanile, al 3° in quello organizzativo.

ma.mu.